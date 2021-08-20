Продолжаются переговоры с Apple, чтобы Siri заговорила на украинском, - Федоров

Украина ведет переговоры с Apple для работы на территории нашей страны. Обсуждается вопрос того, чтобы голосовой помощник Siri заговорил на украинском.

По его словам, Siri украинской появится "скоро".

"Надеюсь, скоро. Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинском языке. В коммуникации с пользователями и между собой слышим часто такой вопрос", - сказал министр.