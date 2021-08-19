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WhatsApp разрабатывает новую функцию для сообщений в мессенджере: чем она полезна

Новина українською →
США , Четверг 19 августа 2021 18:53
WhatsApp разрабатывает новую функцию для сообщений в мессенджере: чем она полезна Фото: WhatsApp разрабатывает новую функцию для сообщений в мессенджере: чем она полезна (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, работает над новой полезной функцией, которая позволяет удалять сообщения через некоторое время. В рамках бета-тестирования, обновление доступно только для пользователей операционной системы Android.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на GSM Arena.

Новая функция позволит пользователям удалять сообщения через определенное время.

Отметим, что функцию, которая подчищает переписку после 7 дней - презентовали еще в ноябре 2020 года. Теперь же, пользователи бета-обновления говорят, что она позволяет самостоятельно выбирать необходимое им время: "24 часа", "7 дней" или "90 дней".

Добавим, что испытать новую функцию пока могут только владельцы смартфонов, которые работают на операционной системе Android.

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