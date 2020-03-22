Отмена Олимпиады-2020 не рассматривается, - МОК

Иллюстративное фото (olympic.org)

Решение о проведении Олимпиады примут в апреле

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что вариант отмены проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио даже не рассматривается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

По словам Баха, ситуация с коронавирусом в Японии вселяет уверенность, что с определенными мерами безопасности Олимпиаду-2020 все же удастся провести.

Отмечается, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио МОК примет через 4 недели.

Напомним, ранее сообщалось, что организационный комитет разрабатывает альтернативные сценарии проведения Олимпиады-2020 в Токио из-за угрозы распространения коронавируса. В частности, организационный комитет не исключает переноса соревнований на месяц или 45 дней.

Как писало РБК-Украина, олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии обратились к президенту МОК с просьбой перенести Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса в мире. Перенести соревнования также призвала Федерация легкой атлетики США.

Кроме того, губернатор Токио исключила вариант проведение Олимпийских игр без зрителей. В Токио также не рассматривают возможности отмены соревнований из-за пандемии коронавируса.