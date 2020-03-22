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Скасування Олімпіади-2020 не розглядається, - МОК

Новини » Коронавірус     22.03.2020 - 22:03
Скасування Олімпіади-2020 не розглядається, - МОК
Ілюстративне фото (olympic.org)

Рішення щодо проведення Олімпіади ухвалять у квітні

Голова Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що варіант скасування проведення Олімпійських ігор 2020 року в Токіо навіть не розглядається. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОК.

За словами Баха, ситуація з коронавірусом в Японії вселяє впевненість, що з певними заходами безпеки Олімпіаду-2020 все ж вдасться провести.

Зазначається, що остаточне рішення щодо проведення Олімпійських ігор в Токіо МОК ухвалить через 4 тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що організаційний комітет розробляє альтернативні сценарії проведення Олімпіади-2020 в Токіо через загрозу поширення коронавірусу. Зокрема, організаційний комітет не виключає перенесення змагань на місяць або 45 днів.

Як писало РБК-Україна, олімпійські комітети Норвегії та Бразилії звернулися до президента МОК з проханням перенести Олімпіаду-2020 через пандемію коронавірусу у світі. Перенести змагання також закликала Федерація легкої атлетики США.

Крім того, губернатор Токіо виключила варіант проведення Олімпійських ігор без глядачів. У Токіо також не розглядають можливості скасування змагань через пандемію коронавірусу.

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