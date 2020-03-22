МОК прорабатывает варианты переноса Олимпиады в Токио

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Обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года

Организационный комитет "Токио-2020" приступил к разработке альтернативных сценариев проведения Олимпийских игр 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в оргкомитете.

Вместе с тем, обсуждались варианты переноса Олимпийских игр на один или два года, однако некоторые члены оргкомитета надеются на задержку в месяц или 45 дней.

Ранее олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии обратились к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой перенести Игры-2020 из-за пандемии COVID-19. Такую же просьбу высказала Федерация легкой атлетики США.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией, после чего во всем мире начали массово отменять или переносить на неопределенный срок спортивные мероприятия.

Однако МОК заявил, что подготовка к Играм продолжится в штатном режиме и призвал атлетов продолжать готовиться к соревнованиям в Японии. Из-за чего организация попала под критику со стороны ряда спортсменов.