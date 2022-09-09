Откуда Россия чаще всего запускает ракеты по Украине: ответ ВСУ

Одного места, из которого Россия бьет по Украине ракетами чаще всего, как такового нет. Враг ведет обстрелы из Беларуси, Черного моря и своей территории и выбирает их исходя из того, какую цель преследует.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, российские войска максимально используют все вооружение, которое у них есть, в соответствии с их задачами.

"Например, если им надо нанести удары с севера и им хватает дальности, то они применяют Ту-22М3 с российского аэродрома Шайковка ракетами Х-22. Это одна из самых разрушительных ракет с массой взрывчатого части 960 кг", - объясняет Игнат.

Он рассказал, что "Калибры" в основном выпускают из Черного моря.

"У них (оккупантов - ред.) там есть две подводные лодки и несколько кораблей. Их суммарный залп составляет до 40 ракет. Хотя они еще никогда не использовали весь суммарный залп. Обычно они могут выпускать 6-7 штук", - говорит Игнат.

То есть, как объясняет спикер Воздушных сил, удары идут отовсюду: и из Беларуси, и из Черного моря, и с севера России и из района Каспийского моря.

"И Х-59 они ежедневно выпускают из самолетов, которые проводят патруль вокруг украинских границ. Плюс, противник использует противорадиолокационные ракеты. Это что-то вроде HARM, только советского образца. Это Х-31 и Х-58", - добавляет Игнат.

Напомним, также спикер Воздушных сил ВСУ ответил, почему украинское ПВО сбивает не все ракеты, выпущенные Россией.

Добавим, что по состоянию на сейчас, Россия может атаковать Украину 24 крылатыми ракетами с Черного моря.

Ранее стало известно, что с начала полномасштабного военного вторжения РФ выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

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