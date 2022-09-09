Почему украинское ПВО сбивает не все ракеты, выпущенные Россией: ответ Воздушных сил

Украинской системе противовоздушной обороны сложно перехватывать ракеты, которые летят со скоростью более 3 тысяч км/ч.

"Нам легче сбивать "Калибры", Х-101, Х-555. Плюс, удается сбивать управляемые авиационные ракеты Х-59. Остальные – Х-22, Х-31, ракеты "Оникс", ракеты оперативно-тактических комплексов "Искандер" - наши средства не могут эффективно сбивать. Ракеты, которые летят со скоростью примерно 900 км/ч - более приемлемая цель для тех средств, которые у нас есть. Те, которые летят со скоростью более 3 тысяч км/ч – их сложно перехватывать нашей системе ПВО", - заявил он.

Игнат добавил, что Украине нужно иметь на вооружении современные комплексы, которые скоро поступят от западных партнеров - NASAMS, IRIS-T.

"Производители заявляют о том, что эти комплексы могут сбивать даже "Искандеры". Но у нас нет подтвержденных результатов, потому что наша страна впервые оказалась в таких условиях, когда средствами ПВО приходится противостоять ракетным атакам", - добавил он.

Напомним, с начала полномасштабного военного вторжения Россия выпустила по Украине 3,5 тысячи ракет.

Ранее начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов сообщил, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями.