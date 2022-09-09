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Звідки Росія найчастіше запускає ракети по Україні: відповідь ЗСУ

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 10:02
Звідки Росія найчастіше запускає ракети по Україні: відповідь ЗСУ Фото: Росія випускає по Україні ракети з різних територій (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Одного місця, з якого Росія б'є по Україні ракетами найчастіше, як такого немає. Ворог веде обстріли з Білорусі, Чорного моря та своєї території і обирає їх виходячи з того, яку ціль переслідує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, російські війська максимально використовують все озброєння, яке в них є, відповідно до їхніх завдань.

"Наприклад, якщо їм треба завдати удари з півночі і їм вистачає дальності, то вони застосовують Ту-22М3 з російського аеродрому Шайковка ракетами Х-22. Це одна з найбільш руйнівних ракет з масою вибухової частини 960 кг", - пояснює Ігнат.

Він розповів, що "Калібри" здебільшого випускають з Чорного моря.

"У них (окупантів - ред.) там є два підводні човни та декілька кораблів. Їхній сумарний залп складає до 40 ракет. Хоча вони ще ніколи не використовували весь сумарний залп. Зазвичай вони можуть випускати 6-7 штук", - говорить Ігнат.

Тобто, як пояснює речник Повітряних сил, удари йдуть звідусіль: і з території Білорусі, і з Чорного моря, і з півночі Росії, і з району Каспійського моря.

"І також Х-59 вони щодня випускають з літаків, які проводять патруль довкола українських кордонів. Плюс, противник використовує протирадіолокаційні ракети. Це щось на кшталт HARM, тільки радянського зразка. Це Х-31 і Х-58", - додає Ігнат.

Нагадаємо, також речник Повітряних сил ЗСУ відповів, чому українське ППО збиває не всі ракети, випущені Росією.

Додамо, що станом на зараз, Росія може атакувати Україну 24 крилатими ракетами з Чорного моря.

Раніше стало відомо, що з початку повномасштабного військового вторгнення РФ випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

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