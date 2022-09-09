Ракетная опасность. Сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

Фото: В Черном море сейчас находится 3 российских корабли-носители "Калибров" (Скриншот с видео)

В Черном море сейчас находится 3 российских корабля-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 24 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".