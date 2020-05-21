Открытие границ и пресс-конференция Зеленского: новости за 20 мая

Коллаж РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, в Украине откроют метро, созвано срочное заседание Контактной группы. Подробнее о том, что произошло в среду, 20 мая, - в материале РБК-Украина

Возможный второй срок, приватизация "Центрэнерго" и переговоры с Путиным: о чем говорил Зеленский на пресс-конференции

Вчера, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский собрал пресс-конференцию в Мариинском дворце. Встреча с представителями СМИ прошла в годовщину инаугурации Зеленского на пост главы государства.

На пресс-конференции президент затронул вопросы возможного выдвижения на второй срок, переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также большой приватизации.

РБК-Украина разбиралось с основными тезисами его общения с журналистами, посвященного годовщине инаугурации.

В Украине продлили карантин до 22 июня, но с ослаблениями

Карантин в Украине из-за коронавируса будет ослаблен с 22 мая. Кабмин принял решение о снятии ограничений на работу общественного транспорта и открытии границ, а со следующей недели откроется метро и детские сады. Подробно об очередном этапе выхода страны из карантина - в материале РБК-Украина.

Украина созвала заседание Контактной группы

Украина инициировала срочное заседание подгруппы Трехсторонней контактной группы по безопасности из-за обострения ситуации на Донбассе. Официальный Киев также опровергает обвинения в обстрелах.

Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр, первый замглавы делегации Украины в Контактной группе Алексей Резников.

По его словам, в СМИ появилась информация о якобы обстрелах с украинской стороны объектов энергетической инфраструктуры на оккупированной части Луганской области.

Коронавирусом заболел нардеп от Батькивщины, фракция ушла на самоизоляцию

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел коронавирусом. В среду, 20 мая, на заседании парламента отсутствует вся фракция.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.

Фракция не вернется к работе до получения результатов тестирования.

Стало известно имя возможного организатора убийства Окуевой

Подозреваемым в организации убийства Амины Окуевой - добровольца и военного медика - является выходец из Чечни Салах Хумаидов. Именно ему украинское следствие объявило подозрение.

Об этом РБК-Украина сказал источник в полиции. По словам источника, подозреваемый уже объявлен в розыск.

Отметим, накануне стало известно, что следствие установило организатора преступления и сообщило о подозрении. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск, уведомление уже направлено посольству Российской Федерации.

Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ

Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ. Решение приняли на заседании правительства 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо о намерениях в МВФ. По словам Марченко, Меморандум подпишут до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов.

Разведка Ирана сообщила о задержании возможного преемника аль-Багдади

Иранская разведка сообщила о задержании возможного преемника главаря "Исламского Государства" аль-Багдади. Подробности задержания пока не сообщили. Об этом пишет Aawsat news в Twitter.

Напомним, что в феврале 2019 года Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал президент США Дональд Трамп.

Гордон анонсировал интервью с Януковичем: считает его жертвой

Дмитрий Гордон планирует взять интервью у беглого экс-президента Виктора Януковича, который скрывается в Российской Федерации. Журналист признался, что по этому вопросу в настоящее время идут переговоры.

По словам Гордона в эфире телеканала "Украина 24" на передаче "Час Голованова", Янукович "очень хочет" дать ему интервью, о чем якобы имеет "косвенные подтверждения и доказательства".

Также украинский журналист прокомментировал громкий скандал из-за своих интервью с бывшим главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным (Стрелковым) и "экс-прокурором Крыма" Натальей Поклонской и заявил, что и дальше "будет заниматься историческими интервью, я свободный человек", а волну критики назвал желанием "всех попиариться на Гордоне".