Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ

Меморандум подпишут до конца месяца
Кабинет министров одобрил проект Меморандума об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) и проект письма о намерениях в МВФ. Решение приняли на заседании правительства 20 мая.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Кабмин также уполномочил министра финансов Сергея Марченко подписать письмо о намерениях в МВФ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение касается только полномочий Марченко относительно письма.
Как отметил Марченко, Украина планирует направить в Совет директоров МВФ письмо о намерениях от правительства Национального банка и Меморандум об экономической и финансовой политике, который подписывается президентом, премьер-министром и главой НБУ.
По словам Марченко, Меморандум подпишут до конца месяца, а общая сумма программы составляет 5 млрд долларов.
Согласно проекту письма, Украина получит первый транш в сумме 1,9 млрд долларов, которые пойдут в бюджет.
Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон об обанкротившихся и национализированных банка дает "зеленый свет" для подписания соглашения с Международным валютным фондом.
Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями о том, что все кредиты пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета. В сумме эти средства составят около 6-6,5 млрд долларов до конца года.
Автор: Александр Белоус