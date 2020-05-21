Відкриття кордонів та прес-конференція Зеленського: новини за 20 травня

Колаж РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський провів прес-конференцію, в Україні відкриють метро, скликано термінове засідання Контактної групи. Детальніше про те, що сталося в середу, 20 травня, - в матеріалі РБК-Україна

Можливий другий термін, приватизація "Центренерго" і переговори з Путіним: про що казав Зеленський на прес-конференції

Вчора, 20 травня, президент України Володимир Зеленський зібрав прес-конференцію в Маріїнському палаці. Зустріч із представниками ЗМІ пройшла в річницю інавгурації Зеленського на посаду глави держави.

На пресс-конференції президент торкнувся питання можливого балотування на другий термін, переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також великої приватизації.

РБК-Україна розбиралося з основними тезами його спілкування з журналістами, присвяченого річниці інавгурації.

В Україні продовжили карантин до 22 червня, але з послабленнями

Карантин в Україні через коронавірус буде ослаблений з 22 травня. Кабмін прийняв рішення про зняття обмежень на роботу громадського транспорту і відкриття кордонів, а з наступного тижня відкриється метро і дитячі сади. Детально про черговий етап виходу країни з карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Україна скликала засідання Контактної групи

Україна ініціювала термінове засідання підгрупи Тристоронньої контактної групи з безпеки через загострення ситуації на Донбасі. Офіційний Київ також спростовує звинувачення в обстрілах.

Про це РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр, перший заступник голови делегації України в Контактній групі Олексій Резніков.

За його словами, у ЗМІ з'явилася інформація про нібито обстріли з української сторони об'єктів енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганської області.

Коронавірусом захворів нардеп від Батьківщини, фракція пішла на самоізоляцію

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на коронавірус. У середу, 20 травня, на засіданні парламенту відсутня уся фракція.

Про це повідомила заступник глави Верховної ради Олена Кондратюк.

Фракція не повернеться до роботи до отримання результатів тестування.

Стало відомо ім'я можливого організатора вбивства Окуєвої

Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої - добровольця і військового медика - є виходець із Чечні Салах Хумаїдов. Саме йому українське слідство оголосило підозру.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що слідство встановило організатора злочину і повідомило про підозру. Вирішується питання про оголошення його в міжнародний розшук, повідомлення вже направлено посольству Російської Федерації.

Уряд схвалив проект Меморандуму з МВФ

Кабінет міністрів схвалив проект Меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та проект листа про наміри до МВФ. Рішення ухвалили на засіданні уряду 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Кабмін також уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка підписати листа про наміри до МВФ. За словами Марченка, Меморандум підпишуть до кінця місяця, а загальна сума програми становить 5 млрд доларів.

Розвідка Ірану повідомила про затримання можливого наступника аль-Багдаді

Іранська розвідка повідомила про затримання можливого наступника ватажка "Ісламської Держави" аль-Багдаді. Подробиці затримання поки не повідомили. Про це пише Aawsat news Twitter.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп.

Гордон анонсував інтерв'ю з Януковичем: вважає його жертвою

Дмитро Гордон планує взяти інтерв'ю у екс-президента втікача Віктора Януковича, який переховується в Російській Федерації. Журналіст зізнався, що з цього питання наразі йдуть переговори.

За словами Гордона в ефірі телеканалу "Україна 24" на передачі "Час Голованова", Янукович "дуже хоче" дати йому інтерв'ю, про що нібито має "непрямі підтвердження і докази".

Також український журналіст прокоментував гучний скандал через свої інтерв'ю з колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрелковим) та "екс-прокурором Криму" Наталією Поклонською та заявив, що і далі "буде займатися історичними інтерв'ю, я вільна людина", а хвилю критики назвав бажанням "всіх попіаритися на Гордоні".