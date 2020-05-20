Запуск метро, открытие пунктов пропуска и адаптивный карантин до 22 июня: что принял Кабмин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в Украине станет адаптивным для каждого региона и продлится еще месяц

Карантин в Украине из-за коронавируса будет ослаблен с 22 мая. Кабмин принял решение о снятии ограничений на работу общественного транспорта и открытии границ, а со следующей недели откроется метро и детские сады. Подробно об очередном этапе выхода страны из карантина - в материале РБК-Украина.

Смягчение карантина: что откроется

Кабинет министров утвердил начало второго этапа смягчения карантина в Украине с пятницы. В частности, 22 мая возобновляется:

работа общественного транспорта в городском и пригородном, внутриобластном направлениях;

работа КПП на границах Украины со странами ЕС и Молдовой;

международные перевозки пассажиров автотранспортом через открытые КПП;

откроются отели (спа-зоны, бассейны, рестораны в них работать не будут);

разрешается проведение спортивных соревнований численностью до 50 человек (без зрителей);

возможно проведение церковных служб (с соблюдением требования 1 чел. на 10 кв.м).

С 25 мая правительство разрешило посещение детских дошкольных заведений. Также с понедельника откроется метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре.

Адаптивный карантин

Карантинный режим в Украине будет действовать еще на протяжении месяца - до 22 июня. Однако в дальнейшем его концепция изменится на адаптивную, с учетом эпидемиологической обстановки в каждом отдельном регионе.

Смягчение ограничений будет возможно, если за последнюю неделю количество новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения не превышает 12 человек. Также уровень заполненности больниц инфицированными коронавирусом в регионе должен быть менее 50%. Кроме этого, количество проведенных ПЦР и ИФА-тестов за 7 дней составляет более 12 на 100 тыс. населения.

По заявлению главы Минздрава Максима Степанова, на данный момент ситуация с заболеваемостью не позволяет ослабить карантинный режим в 8 областях на западе Украины (Черновицкая, Ровенская, Волынская и др.).

Метрополитен возобновит работу 25 мая

С понедельника в Украине будет снят запрет на передвижение подземным общественным транспортом. Метро откроется 25 мая одновременно в Киеве, Харькове и Днепре, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Ранее в столице назвали критерии работы метро в условиях карантина. В частности, пассажиров будут пускать только при наличии масок и соблюдении дистанции. Для этого на станциях уже нанесли разметку.

На период действия карантина в киевском метрополитене запретят продажу жетонов. Пассажиры смогут воспользоваться электронным билетом, приобретенными до карантина жетонами, либо оплатить проезд при помощи мобильного приложения.

Открытие границ

На заседании Кабмина утвердили проект распоряжения об открытии 66 пунктов пропуска на государственной границе Украины.

Планируется восстановить полноценное пограничное движение между Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, закрытыми останутся КПП на границах с Россией и Беларусью.

Напомним, в рамках карантина количество работающих пропускных пунктов на украинской границе в апреле было сокращено до 20.

Запуск транспортного сообщения

В рамках ослабления карантина с 22 мая будет запущен городской, пригородный и внутриобластной общественный транспорт. Также возобновятся регулярные и нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров в международном направлении через открытые пункты пропуска на границе Украины.

Согласно требованиям к работе общественного транспорта в условиях карантина, все пассажиры, кондукторы и водители обязаны носить средства индивидуальной защиты. Количество человек в салоне ограничивается числом сидячих мест. Обязательно проведение ежедневной дезинфекции транспортных средств, температурный скрининг работников перед сменой.

В помещениях автостанций запрещена работа залов ожидания. Количество посетителей не должно превышать 1 чел. на 10 кв. м. В очереди необходимо соблюдать расстояние 1,5 м. Дезинфекция помещения - каждые 5 часов, обязательно наличие антисептиков на входе в здание.

Открытие детских садов

Правительство приняло решение о возобновлении работы детских дошкольных учреждений с 25 мая. При этом возможность открытия детсадов будет рассматриваться в каждом регионе отдельно с учетом уровня заболеваемости.

Согласно требованиям Минздрава, для детей обязательно проведение температурного скрининга при входе в заведение и затем каждые 4 часа. Все сотрудники перед началом работы также обязаны проходить проверку температуры.

В помещениях не должно быть ковров, мягких игрушек, запрещены игры с тесным физическим контактом. Дезинфекцию поверхностей необходимо проводить каждые 2 часа и после занятий.

Условия для открытия отелей

Кабмин снял запрет на работу отелей. Однако данное решение правительства не касается хостелов. Отели могут открыться с 22 мая при соблюдении ряда требований.

В частности, все сотрудники обязаны ежедневно проходить проверку самочувствия. Спа-зоны, фитнес-залы, помещения для конференций, бассейны и рестораны на территории отелей будут оставаться закрытыми. Доставка еды должна осуществляться в номер, либо организовано питание на открытых площадках на свежем воздухе.

Администрация должна обеспечить отсутствие скопления людей на стойке регистрации. Нахождение посетителей в вестибюле ограничить 1 чел. на 10 кв.м. За пределами номера клиенты отеля обязаны носить средства индивидуальной защиты. Дезинфекцию поверхностей, с которыми контактируют посетители, проводить каждые 4 часа, в местах скопления людей - влажная уборка каждый час.

Третий этап ослабления карантина планируется в июне

При сохранении стабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусом очередной этап смягчения ограничительного режима может начаться 1 июня.

В правительстве планируют снять запрет на транспортное сообщение между областями и разрешить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Также возможно возобновление учебных мероприятий, открытие фитнес-центров (без бассейнов) и спортзалов. При этом вопрос возобновления авиаперелетов Кабмин будет рассматривать только после 15 июня.

Автор: Анна Березина