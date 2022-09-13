Пашинян позовет Россию и ОДКБ. Что известно о новом конфликте Азербайджана и Армении

Конфликт Армении и Азербайджана в очередной раз обострился в ночь на 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в вооруженных провокациях, после чего премьер Армении Никол Пашинян уже успел позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, а затем и объявил, что будет просить о помощи у России и ОДКБ.

Подробнее о том, в чем суть конфликта Азербайджана и Армении - в материале РБК-Украина ниже.

Что произошло

Армения заявила об "интенсивном обстреле с применением артилерии, крупнокалиберных орудий и беспилотников со стороны Азербайджана в направлении Горис, Сотк и Джермук". Пашинян созвонился с Путиным, затем Макроном. После чего провел Совбез и заявил, что будет просить о помощи у РФ и ОДКБ.

Азербайджан, в свою очередь, заявил, что "Армения совершила широкомасштабную провокацию на Дашкенском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях". Также сообщалось о жертвах среди военных.

Армения

Премьер Армении Никол Пашинян также успел позвонить российскому диктатору Путину. Пашинян заявил ему о "провокациях Азербайджана", а также "призвал мировое сообщество к "адекватной" реакции на обстрелы. После Путина Пашинян также позвонил и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

На фоне возобновления конфликта в СМИ появились сообщения, что размещенная в Армении 102-я российская военная база в Гюмри якобы была поднята по тревоге, но эта информация не подтвердилась. Также не подтвердилась информация и о достигнутом соглашении о перемирии с 02:30.

Отметим, Армения входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вместе с Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Будучи членом ОДКБ, Армения может обратиться к организации за помощью. Этой возможностью Пашинян и воспользовался, проведя заседание Совбеза.

"В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - сообщили у Пашиняна.

Азербайджан

В Минобороны Азербайджана провели брифинг, в ходе которого заявили о "масштабной диверсии со стороны Армении".

"Новость о вторжении Азербайджана на территорию Армении в армянских СМИ и сегменте социальных сетей - не больше чем бред", - заявил Азербайджан, указав на Армению как "государство-террориста и оккупанта в регионе".

Кроме того, в азербайджанских СМИ сообщается, что "в последние месяцы участились провокации в направлении Лачинского и Кельбаджарского районов", а "военная техника ВС Армении продолжает присутствовать на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".

Предыстория

Конфлик между Азербайджаном и Арменией продолжается уже не первое десятилетие, стороны годами сражались за контроль над Нагорным Карабахом. В последний раз серьезно конфлик обострялся в сентябре 2020 года. Тогда после нескольких недель перестрелок, которые повлекли за собой жертвы с обеих сторон, было подписано соглашение о прекращении огня между странами. Посредником выступил Путин, а российские военные в качестве "миротворцев" были размещены между Арменией и Нагорным Карабахом на пять лет.

Согласно соглашению, синим цветом на карте указаны территории Нагорного Карабаха, взятые под контроль Азербайджаном. Желтым, красным, салатовым - территории, которые должны быть переданы Азербайджану.

Подробнее о том, как разрешился конфликт 2020 году - читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

Отметим, конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха уже обострялся и в этом году - в августе. Тогда в Азербайджане заявили об обстреле своих военных в направлении Лачинского района с территории, где временно расположен миротворческий контингент России.

Однако после этого, в конце августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе. Стороны обсуждали урегулирования отношений между странами, в частности и Нагорный Карабах. Переговоры планировалось продолжить на уровне МИД через месяц. А очередная встреча Пашиняна и Алиева запланирована на ноябрь.