Освобожденные украинцы в Беларуси уже в посольстве, - Кулеба

Освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси. Их сегодня отпустили.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", - заявил он.

Отметим, Реуцкий и Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино. Как известно, в Беларуси задержали четырех украинцев, одна из них - Оксана Алешина.

Ранее сообщалось, что МИД устанавливает местонахождение задержанных украинцев.

Правозащитные и общественные организации Украины выступили с открытым заявлением и потребовали от властей Беларуси освободить украинцев.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина настойчиво хочет, чтобы вернули граждан.