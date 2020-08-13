Кулеба о задержании украинцев в Беларуси: устанавливаем их местонахождение

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

МИД требует объяснения, почему их задержали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Равуцкого и Евгения Васильева. Их местонахождение пока неизвестно.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта.

МИД направил Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах и местах содержания украинцев.

"Официальные органы Беларуси не информируют нас о местонахождении наших граждан... Консул объезжает все точки, где могут быть задержанные, для того, чтобы установить хоть какие-то данные о местонахождении наших граждан", - заявил он.

Также министр отметил, что у посла Украины был разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.

Отметим, украинцам объявили подозрения в уголовном деле о массовых беспорядках в Минске 10-12 августа.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов.

Ранее сообщалось, что глава Министерства внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял вопросы работы белорусских и иностранных журналистов на акциях протеста на личный контроль.