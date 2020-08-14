В Беларуси отпустили двух украинских волонтеров

Фото: Евгений Васильев и Константин Реуцкий (hromadske.ua)

Волонтеров выпустили 14 августа

В Минске отпустили задержанных во время акций протеста украинцев. Речь идет о волонтерах благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Об этом сообщает Белорусская ассоциации журналистов.

Волонтеры были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино.

Отметим, из ЦИП отпустили и других протестующих.

"ОМОН… Это просто… Сегодня я ночевал на улице и слышал, как человека избивали, заставляли кричать: "Я люблю ОМОН", - передает слова одного из освобожденных tut.by.

Одна из задержанных рассказала, что в камеры, рассчитанные на 4 человека, помещали по 50 человек.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил о достигнутых договоренностях с властями Беларуси об освобождении одного из задержанных украинцев.

Ранее украинский президент заявил, что официальный Киев будет добивается их освобождения.