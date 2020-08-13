Правозащитники призывают освободить задержанных в Минске украинских журналистов

Подчеркивают, что они не причастны ни к каким беспорядкам

Правозащитные и общественные организации Украины обнародовали открытое заявление относительно задержания украинских журналистов Евгения Васильева и Константин Реуцкого в Минске. Власти Беларуси призывают немедленно освободить украинский.

Об этом сообщается на Facebook-странице правозащитного центра "Дія".

Отмечается, что задержание происходило с применением чрезмерной силы и очевидно повлекло телесные повреждения и вред здоровью украинцам. Сейчас их местонахождение неизвестно, связь с ними отсутствует.

"Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатора Благотворительного фонда Восток SOS, и Константина Реуцкого, председателя правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS ", - говорится в заявлении.

Отмечается, что украинцы на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий.

Также от белорусских властей требуют проинформировать Посольство Украины в Беларуси о местонахождении Васильева и Реуцкого, а также основания их задержания.

В то же время, редакция hromadske, от которой журналисты работали в Беларуси на момент задержания, уточняет, что украинцы работали без аккредитации, поскольку белорусские власти ее не выдали.

"Наши коллеги провели в стране меньше суток и успели подготовить один материал, который был опубликован на нашем сайте в этот же день. Мы заверяем, что ни Евгений Васильев, ни Константин Реуцкий ни готовили и никогда не были причастны к каким либо беспорядкам ни в Беларуси, ни в любой другой стране", - говорится в заявлении.

Напомним, Ревуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске, скорее всего, за съемку задержания другого человека силовиками.

Вскоре Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание украинских журналистов, сообщив, что их местонахождение и условия содержания устанавливаются.

В Беларуси в отношении задержанных журналистов возбудили уголовное дело, обвинив в подготовке массовых беспорядков.