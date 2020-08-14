Освобожденные украинцы в Беларуси уже в посольстве, - Кулеба

Волонтеры под защитой украинских дипломатов
Освобожденные украинцы Константин Реуцкий и Евгений Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси. Их сегодня отпустили.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что они под защитой украинских дипломатов.
"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси", - заявил он.
Отметим, Реуцкий и Васильев были в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске на Окрестино. Как известно, в Беларуси задержали четырех украинцев, одна из них - Оксана Алешина.
Ранее сообщалось, что МИД устанавливает местонахождение задержанных украинцев.
Правозащитные и общественные организации Украины выступили с открытым заявлением и потребовали от властей Беларуси освободить украинцев.
Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина настойчиво хочет, чтобы вернули граждан.