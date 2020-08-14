Звільнені українці у Білорусі вже в посольстві, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Волонтери під захистом українських дипломатів

Звільнені українці Костянтин Реуцький і Євген Васильєв вже на території посольства України в Білорусі. Їх сьогодні відпустили.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що вони під захистом українських дипломатів.

"Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі", - заявив він.

Відзначимо, Реуцький і Васильєв були в Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) в Мінську на Окрестіно. Як відомо, в Білорусі затримали чотирьох українців, одна з них - Оксана Альошина.

Раніше повідомлялося, що МЗС встановлює місцезнаходження затриманих українців.

Правозахисні та громадські організації України виступили з відкритою заявою і зажадали від влади Білорусі звільнити українців.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполегливо хоче, щоб повернули громадян.