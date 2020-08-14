Звільнені українці у Білорусі вже в посольстві, - Кулеба

Волонтери під захистом українських дипломатів
Звільнені українці Костянтин Реуцький і Євген Васильєв вже на території посольства України в Білорусі. Їх сьогодні відпустили.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Міністр зазначив, що вони під захистом українських дипломатів.
"Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі", - заявив він.
Відзначимо, Реуцький і Васильєв були в Центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) в Мінську на Окрестіно. Як відомо, в Білорусі затримали чотирьох українців, одна з них - Оксана Альошина.
Раніше повідомлялося, що МЗС встановлює місцезнаходження затриманих українців.
Правозахисні та громадські організації України виступили з відкритою заявою і зажадали від влади Білорусі звільнити українців.
Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна наполегливо хоче, щоб повернули громадян.