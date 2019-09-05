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Освобожденные члены экипажа британского танкера покинули Иран

Новости » Происшествия    05.09.2019 - 12:59
Освобожденные члены экипажа британского танкера покинули Иран
Иллюстративное фото (NYTIMES)

Иран 4 сентября освободил 7 членов экипажа задержанного танкера

Семь освобожденных членов экипажа задержанного иранскими военными танкера Stena Impero в четверг, 5 сентября, покинули территорию Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщил владелец британского танкера Stena Impero, 7 членов экипажа, которых 4 сентября власти Тегерана решили осободить, покинули территорию Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран принял решение отпустить 7 членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero. Представитель иранского внешнеполитического ведомства сообщил об освобождении моряков, но не уточнил, гражданами какой именно страны они являются.

РБК-Украина писало, что 4 сентября иранские военные задержали 7 рыболовецких судов в Оманском проливе. Как утверждают в Тегеране, судна нарушили разрешенную дистанцию от побережья для рыбалки.

Добавим, что 4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1 с просьбой, которое американская власть направила Британии. Власти Испании также рассматривала возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирии в обход санкций ЕС.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Британия вскоре освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалиль Эслами, Британия планирует уволить Grace 1 после обмена документами.

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