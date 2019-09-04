Иран освободил семь членов экипажа британского танкера

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

В Иране не уточнили, граждан какой страны отпустили

Иран отпустил из-под стражи семь членов экипажа задержанного британского танкера Stena Impero. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщают иранские СМИ.

Однако, он не уточнил, граждан какой страны Иран отпустил.

"Некоторым из членов экипажа позволили покинуть судно и вернуться к обычной жизни", - сказал он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

В ответ Тегеран 19 июня захватил британский танкер Stena Impero, проходивший через Ормузский пролив.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Великобритания в скором времени освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалил Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.