ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иранские военные задержали 7 рыболовецких судов в Оманском заливе

Новости » Происшествия    04.09.2019 - 14:32
Иранские военные задержали 7 рыболовецких судов в Оманском заливе
Иллюстративное фото (из открытых источников)

На борту судов находятся 24 иностранцы

Корпус стражей исламской революции заявил о задержании 7 рыболовецких судов в Оманском проливе, на борту которых находится 24 иностранцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Fars.

Как сообщается, иранские военные задержали семь рыболовецких судов с 24 иностранцами на борту в Оманском проливе. Причиной задержки в Тегеране называют "несоблюдение разрешенной дистанции от побережья для рыбалки".

Отмечается, что инцидент произошел в районе иранского порта Джакс.

Напомним, ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Тегеран принял решение отпустить из-под стражи 7 членов экипажа задержанного ранее британского нефтяного танкера Stena Impero. Однако иранский представитель не уточнил, граждане какой именно страны были освобождены.

Также РБК-Украина писало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американская власть направила Британии. Власти Испании также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирии в обход санкций ЕС.

Кроме того, 13 августа власти Ирана заявили, что Британия вскоре освободит нефтяной танкер Grace 1. По словам заместителя главы Иранской судоходной организации Джалиль Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.

В Иране назвали условие возвращения к соблюдению ядерной сделки США ввели санкции против иранских космических агентств
Новости Украины судноИранЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь