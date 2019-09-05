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Звільнені члени екіпажу британського танкеру покинули Іран

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 12:59
Звільнені члени екіпажу британського танкеру покинули Іран
Ілюстративне фото (NYTIMES)

Іран 4 вересня звільнив 7 членів екіпажу затриманого танкеру

Сім звільнених членів екіпажу затриманого іранськими військовими танкеру Stena Impero у четвер, 5 вересня, покинули територію Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив власник британського танкеру Stena Impero, 7 членів екіпажу, яких 4 вересня влада Тегерану вирішила звільнити, покинули територію Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран прийняв рішення відпустити 7 членів екіпажу затриманого британського танкеру Stena Impero. Представник іранського зовнішньополітичного відомства повідомив про звільнення моряків, але не уточнив громадянами якої саме країни вони є.

Також РБК-Україна писало, що 4 вересня іранські військові затримали 7 риболовецьких суден в Оманській протоці. Як стверджують в Тегерані, судна порушили дозволену дистанцію від побережжя для риболовлі.

Додамо, що 4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер Grace 1за проханням, яке американська влада направила Британії. Влада Іспанії також розглядала можливість затримання судна, яке підозрюється у транспортуванні нафти в Сирії в обхід санкцій ЄС.

Крім того, 13 серпня влада Ірану заявила, що Британія незабаром звільнить нафтовий танкер Grace 1. За словами заступника глави Іранської судноплавної організації Джаліл Эслами, Британія планує звільнити Grace 1 після обміну документами.

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