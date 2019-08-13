Власти Ирана анонсировали скорое освобождение Британией танкера Grace 1

Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

По информации источников, танкер будет освобожден вечером 13 августа

Власти Ирана считают, что Великобритания в скором времени освободит нефтяной танкер Grace 1, который был арестован 4 июля в водах Гибралтара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам заместитель главы Иранской судоходной организации Джалил Эслами, Британия планирует освободить Grace 1 после обмена документами.

"Судно было захвачено на основании ложных утверждений. Мы надеемся, что возвращение состоится в ближайшее время", - заявил Эслами.

По данным источников в правительстве Гибралтара, танкер будет освобожден вечером во вторник, 13 августа.

В то же время другой источник опроверг это сообщение. Высокопоставленный собеседник в правительстве Гибралтара заявил, что иранский нефтяной танкер Grace 1 не покинет британскую заморскую территорию 13 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Кроме того, Совет Евросоюза продлил действие санкций в отношении властей Сирии еще на один год, до 1 июня 2020 года. Санкции, введенные против Сирии, включают в себя нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов сирийского центрального банка, находящихся в Европейском союзе.