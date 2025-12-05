Освітяни досі серед найменш оплачуваних: як зміняться зарплати вчителів у 2026 році
Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року виросла на 290 гривень - до 26 913 гривень. Попри загальне зростання доходів, педагоги й надалі отримують одну з найнижчих зарплат у країні.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Держстату та повідомлення голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.
Нардеп акцентує увагу на тому, що середня оплата праці в освіті у жовтні нинішнього року становила лише 16 984 гривень, що значно менше, ніж у більшості галузей. За місяць зарплати освітян виросли на 83 гривні.
Гетманцев підкреслив, що такий рівень оплати праці педагогів є "неприйнятним".
За словами депутата, під час ухвалення бюджету вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат освітян. Уже з 2026 року мінімальний оклад учителя становитиме від 21 тисячі гривень.
"Це одна з причин, чому ми підтримали Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян зроблено. Далі - буде", - наголосив Гетманцев.
Найбільше та найменше заробляють
Найвищі зарплати традиційно мають:
- ІТ-сфера - 65 047 гривень;
- авіатранспорт - 56 854 гривень;
- фінанси та страхування - 53 971 гривень.
Найнижчі - у сферах:
- освіта - 16 984 гривень;
- бібліотеки, музеї, архіви - 14 531 гривень;
- культура та розваги - 14 809 гривень.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в держбюджеті-2026 закладено значне підвищення зарплат освітян. Уряд виділяє 273,9 млрд гривень на оплату праці вчителів, що на 75 млрд більше, ніж цьогоріч. Із 1 січня 2026 року зарплати педагогів зростуть на 30%, а з 1 вересня - ще на 20%. Також уряд готує нову систему оплати праці, яка має підвищити престиж професії в умовах війни.
Також ми писали, що підвищення зарплат учителів на 30% з 1 січня 2026 року не скасує чинні доплати. У МОН запевняють, що доплати за роботу в несприятливих умовах - 2 000 гривень або 4 000 гривень для педагогів на прифронтових територіях - збережуться до кінця воєнного стану та ще до кінця року після його завершення. Вчителів заспокоюють, що жодних змін у цих надбавках через підвищення окладів не буде.