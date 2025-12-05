Освітяни досі серед найменш оплачуваних: як зміняться зарплати вчителів у 2026 році

Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року виросла на 290 гривень - до 26 913 гривень. Попри загальне зростання доходів, педагоги й надалі отримують одну з найнижчих зарплат у країні.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані Держстату та повідомлення голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева .

Нардеп акцентує увагу на тому, що середня оплата праці в освіті у жовтні нинішнього року становила лише 16 984 гривень, що значно менше, ніж у більшості галузей. За місяць зарплати освітян виросли на 83 гривні.

Гетманцев підкреслив, що такий рівень оплати праці педагогів є "неприйнятним".

За словами депутата, під час ухвалення бюджету вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат освітян. Уже з 2026 року мінімальний оклад учителя становитиме від 21 тисячі гривень.

"Це одна з причин, чому ми підтримали Бюджет-2026. Перший крок до справедливих зарплат для українських освітян зроблено. Далі - буде", - наголосив Гетманцев.

Найбільше та найменше заробляють

Найвищі зарплати традиційно мають:

ІТ-сфера - 65 047 гривень;

авіатранспорт - 56 854 гривень;

фінанси та страхування - 53 971 гривень.

Найнижчі - у сферах: