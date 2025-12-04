ua en ru
Чи втратять вчителі доплати через підвищення зарплат: в МОН розкрили деталі

Четвер 04 грудня 2025 16:42
UA EN RU
Чи втратять вчителі доплати через підвищення зарплат: в МОН розкрили деталі Фото: Чи вплине підвищення заоплат вчителів на доплати (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова

У держбюджеті на 2026 рік закладено збільшення видатків на оплату праці освітян, зокрема підвищення зарплат учителів на 30% з 1 січня. У Міністерстві освіти і науки України (МОН) запевняють, що це не вплине на доплати.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповіли в МОН.

Вчителі висловлювали занепокоєння, що нібито після підвищення заробітних плат з 1 січня 2026 року для них можуть скасувати додаткові виплати. У відомстві запевняють, що підвищення зарплат не вплине на доплату за роботу в несприятливих умовах праці, яку вчителі почали отримувати у 2025 році.

З 1 вересня 2025 року педагоги отримують:

  • 2 000 гривень доплати (2 600 гривень до оподаткування);
  • 4 000 гривень (5 200 гривень до оподаткування) - для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

У МОН наголошують, що ці виплати зберігаються без змін і діятимуть до завершення воєнного стану. Після його скасування доплата продовжить виплачуватися до кінця того календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.

Раніше РБК-Україна писало, що уряд ухвалив три реформи в освітній сфері. Одна з них прирівнює педагогічний стаж українських вчителів, які тимчасово працюють за кордоном, і дозволяє зараховувати викладацьку діяльність від 180 годин на рік для надбавки.

Також ми розповідали про запуск урядом програми "Гроші ходять за вчителем", у межах якої кожному педагогу на віртуальний рахунок нараховуватимуть 1500 гривень для професійного розвитку. Кошти можна буде використати на навчальні курси через державну цифрову платформу.

