Освітлення на вулиці стане менше: Київ посилює економію електроенергії

Як зазначили в КМДА, рішення про обмеження зовнішнього освітлення ухвалила Рада оборони Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські удари.

Згідно з рішенням Ради оборони:

архітектурно-декоративне освітлення вмикати не будуть;

інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;

там, де технічно не можна зробити світло більш тьмяним, вмикатимуть 50% ліхтарів.

Також буде обмежено архітектурно-декоративне підсвічування будинків, будівель, споруд, реклами та інформаційних вивісок.

У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко додав, що все світло має йти "в будинки, садочки, лікарні, на критичну інфраструктуру".