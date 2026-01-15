ua en ru
Чт, 15 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Канікули продовжать, будинки - на лінії "критички", а комендантську годину змінять: все про НС в енергетиці

Київ, Четвер 15 січня 2026 22:26
UA EN RU
Канікули продовжать, будинки - на лінії "критички", а комендантську годину змінять: все про НС в енергетиці Фото: які зміни чекають українців через складну ситуацію в енергетиці (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні готують послаблення комендантської години та вже продовжили канікули до 1 лютого через складу ситуацію в енергетиці.

Які зміни чекають українців найближчим часом, в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • комендантську годину послаблять: дозволять перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у ТРЦ, які забезпечують місця обігріву,
  • до місць послаблення коменданської годити не належать розважальні заклади, рух приватного транспорту,
  • канікули в Україні продовжили до 1 лютого,
  • житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб мати стабільне опалення.

Комендантську годину послаблять

Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про заходи для подолання надзвичайної ситуації в енергетиці. Зокрема, про послаблення коменданської години.

В яких населених пунктах буде послаблення: на територіях, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Що дозволять: без перепусток перебувати на вулицях та в громадських місцях, в тому числі у торгово-розважальних центрах, які забезпечують функції "пунктів незламності", пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу.

Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення, стабільний звʼязок. До зазначених місць не належать розважальні заклади, рух приватного транспорту.

Додатково: за словами Свириденко, штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи помʼякшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці.

Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС. Перше засідання з цього питання відбудеться завтра.

Канікули продовжили до 1 лютого

Міністерство освіти та науки ухвалило рішення щодо продовження канікул в Україні до 1 лютого. Мова йде про такі заклади:

  • дошкільної,
  • загальної середньої,
  • професійної,
  • фахової передвищої,
  • вищої освіти.

Зазначимо, освітній омбудсмен України Надія Лещик допустила, що відпрацювання занять подовжених зимових канікул можна здійснити за рахунок скасування весняних канікул або продовження навчання у червні 2026 року.

Збільшення "пунктів незламності"

Зараз по всій країні розгорнуті понад 10 тисяч пунктів, з них у Києві - понад 1200.

Упродовж доби, за словами Свириденко, буде розгорнуто додаткові "пункти незламності" на період складних погодних умов і надзвичайної ситуації.

"Маємо ще резерв з 3300 додаткових пунктів. На цей період також організовується харчування в пунктах", - додала вона.

Житлові будинки: світло та опалення

Уряд опрацьовує можливість віднести житлові будинки з електроопаленням до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб забезпечити постійний обігрів.

Також у Києві та Київській області впродовж доби буде проаналізовано:

  • стан тепло-, електро-, газо- та водопостачання житлових будинків;
  • окремо - будинки з електроопаленням, де наразі відсутнє електропостачання.

Для мешканців будинків у найскладнішій ситуації передбачені резервні джерела живлення, підвезення води та інша підтримка.

Підсвітки реклами та вулиць обмежать

Усі ОВА та Київська міська військові адміністрації у добовий строк мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення.

Координацію та контроль за виконанням усіх цих рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.

РБК-Україна писало, що через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде прийнято рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці.

Ми також писали, що таке надзвичайна ситуація в енергетиці та які зміни чекають українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Юлія Свириденко Школа Надзвичайний стан Комендантська година
Новини
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Зеленський: сьогодні будуть рішення про послаблення комендантської години
Аналітика
Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перезавантаження Зеленського: чому Рада зірвала призначення в Кабмін і що відбувається в ОП