Освітлення на вулиці стане менше: Київ посилює економію електроенергії

У Києві відсьогодні, 16 січня, обмежать освітлення на вулиці. В окремих місцях вмикатимуть тільки половину ліхтарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченко в Telegram .

Як зазначили в КМДА, рішення про обмеження зовнішнього освітлення ухвалила Рада оборони Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські удари.

Згідно з рішенням Ради оборони:

архітектурно-декоративне освітлення вмикати не будуть;

інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;

там, де технічно не можна зробити світло більш тьмяним, вмикатимуть 50% ліхтарів.

Також буде обмежено архітектурно-декоративне підсвічування будинків, будівель, споруд, реклами та інформаційних вивісок.

У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко додав, що все світло має йти "в будинки, садочки, лікарні, на критичну інфраструктуру".