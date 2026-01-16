ua en ru
Освітлення на вулиці стане менше: Київ посилює економію електроенергії

Київ, П'ятниця 16 січня 2026 17:21
Освітлення на вулиці стане менше: Київ посилює економію електроенергії Ілюстративне фото: у Києві приглушать вуличне освітлення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві відсьогодні, 16 січня, обмежать освітлення на вулиці. В окремих місцях вмикатимуть тільки половину ліхтарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram та начальника КМВА Тимура Ткаченко в Telegram.

Як зазначили в КМДА, рішення про обмеження зовнішнього освітлення ухвалила Рада оборони Києва з огляду на складну ситуацію в енергосистемі через російські удари.

Згідно з рішенням Ради оборони:

  • архітектурно-декоративне освітлення вмикати не будуть;
  • інтенсивність вуличного освітлення знизять до 20% потужності;
  • там, де технічно не можна зробити світло більш тьмяним, вмикатимуть 50% ліхтарів.

Також буде обмежено архітектурно-декоративне підсвічування будинків, будівель, споруд, реклами та інформаційних вивісок.

У свою чергу, начальник КМВА Тимур Ткаченко додав, що все світло має йти "в будинки, садочки, лікарні, на критичну інфраструктуру".

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, оскільки електроенергії суттєво не вистачає після низки російських ударів по енергооб'єктах.

Учора, 15 січня, прем'єрка Юлія Свириденко розповіла про те, що всі ОВА та Київську міську військову адміністрації зобов'язали скоротити споживання електроенергії. Зокрема, це стосується освітлення будівель і територій.

Також сьогодні, 16 січня, Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким комендантська година може бути послаблена в тих регіонах, у яких діє надзвичайна ситуація в енергетиці.

Очікується, що ТРЦ, аптекам і заправкам, які будуть значитися як пункти незламності, дозволять працювати цілодобово.

