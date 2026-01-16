Освещения на улице станет меньше: Киев ужесточает экономию электроэнергии

В Киеве с сегодняшнего дня, 16 января, ограничат освещение на улице. В отдельных местах будут включать только половину фонарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram и начальника КГВА Тимура Ткаченко в Telegram .

В свою очередь начальник КГВА Тимур Ткаченко добавил, что весь свет должен идти "в дома, садики, больницы, на критическую инфраструктуру".

Также будет ограничена архитектурно-декоративная подсветка домов, зданий, сооружений, рекламы и информационных вывесок.

Как отметили в КГГА, решение об ограничении внешнего освещения принял Совет обороны Киева, учитывая сложную ситуацию в энергосистеме из-за российских ударов.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, в Украине было принято решение ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике, поскольку электроэнергии существенно не хватает после череды российских ударов по энергообъектам.

Вчера, 15 января, премьер Юлия Свириденко рассказала о том, что все ОВА и Киевскую городскую военную администрации обязали сократить потребление электроэнергии. В частности, это касается освещения зданий и территорий.

Также сегодня, 16 января, Кабмин принял решение, согласно которому комендантский час может быть ослаблен в тех регионах, в которых действует чрезвычайная ситуация в энергетике.

Ожидается, что ТРЦ, аптекам и заправкам, которые будут числиться как пункты несокрушимости, разрешат работать круглосуточно.