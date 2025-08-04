Освіта під час війни: що зміниться після скасування наказу МОН №1112

Міністерство освіти та науки скасувало наказ №1112, але головні ідеї документа залишаються в освітній політиці. Йдеться про адаптацію навчального процесу до умов війни - від дистанційних класів до педагогічного патронажу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар заступниці міністра освіти Надії Кузьмічової в коментарі "Суспільному".
За її словами, рішення скасувати наказ стало політичною домовленістю між МОН і прифронтовими регіонами. Основна проблема - неякісна комунікація, яка не дозволила донести ідеї документа до громад.
"Хоча наказ і скасували, МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені", - зазначила Кузьмічова.
Ці положення планують інтегрувати в інші нормативні акти до 1 вересня.
Застосування різних форм навчання залежатиме від місця перебування дитини:
"Наша мета - щоб дитина в тій системі освіти, яка вже не є однорідною, знаходила той варіант, який відповідає її потребам", - наголосила Кузьмічова.
Навчальні заклади самі вирішуватимуть, яку форму навчання обрати. При цьому дистанційні класи мають бути окремими, без поєднання з очними, оскільки це впливає на якість освіти та навантаження на вчителя.
"Дистанційні класи мають бути окремими. Мінімум - 5 учнів, як і в очних", - додала вона.
Нагадаємо, майже 800 тисяч українських дітей навчалися дистанційно у 2024-2025 навчальному році - близько 450 тисяч в Україні та ще 350 тисяч за кордоном. Кузьмічова наголошує, що скасування наказу МОН №1112 не означає відмову від дистанційної освіти - вона залишається повноцінною формою навчання. Громади можуть самостійно формувати мережу класів з урахуванням безпекової ситуації.
В Україні скасували наказ МОН №1112, який регламентував навчання під час війни. Його дія визначала порядок здобуття освіти в комунальних школах, зокрема очну, дистанційну та змішану форми.
Після цієї новини в мережі з'явилися чутки про можливу повну відмову від дистанційного навчання.
Однак перший віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров пояснив: скасування наказу №1112 не означає скасування дистанційки - вона залишається.
18 липня у МОН підтвердили: наказ №1112 офіційно скасовано. Також із наказу №1115 вилучили норми щодо мінімальної кількості учнів у дистанційних класах і вимог до навчання ВПО.
У міністерстві зазначили, що зміни ухвалили на прохання народних депутатів і прифронтових громад.
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