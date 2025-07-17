Наказ МОН "про дистанційку" скасують: навіщо це потрібно та що з ним не так

Вже найближчим часом в Україні планують скасувати наказ Міністерства освіти й науки №1112 щодо порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеозвернення Михайла Федорова у Telegram.

Коли скасують наказ МОН і що ще планують змінити

В опублікованому зверненні до громадян Федоров повідомив, що був присутнім на засіданні фракції "Слуга народу" у парламенті (за участі президента, глави фракції, народних депутатів).

Він додав, що у складі нового уряду йому запропонували посаду першого віце-прем'єр-міністра, міністра цифрової трансформації.

З огляду на це посадовець розповів про основні задачі, які ставить перед собою в майбутньому. При цьому окрему увагу він приділив сфері освіти.

"Є задача посилити Міністерство освіти, трансформувати його. Зробити все для того, щоб ми досягали поставлених цілей", - наголосив Федоров.

Він нагадав, що за останні кілька років міністерство зробило дуже багато.

"І підземні школи будуються, і зараз закон про профтехосвіту приймається, індивідуальні освітні траекторії прийняті. І програма для абітурієнтів "Гроші ходять за студентами". І НУШ розблоковано", - зауважив урядовець.

Серед досягнень МОН він згадав також "безпрецедентне фінансування освіти".

"І збільшено заробітну плату вчителям у цьому році (і буде другий, скажімо так, етап збільшення - з 1 вересня в рамках цієї програми)", - додав міністр.

За його словами, "багато чого робиться, але є багато питань від депутатів і у громад, які потрібно швидко вирішити в рамках нової трансформації, нового етапу".

"У п'ятницю (завтра, 18 липня, - Ред.), наприклад, буде скасований наказ №1112, до якого є багато питань у громад і депутатів", - наголосив Федоров.

Він зауважив, що далі - разом із депутатами - шукатиме шлях: "як досягати цілей, виводити дітей в офлайн, у безпечні школи, як наздогнати всі знання, які були втрачені (за останні кілька років, за COVID до повномасштабної війни) для наших з вами дітей".

Окремим питанням, згідно з інформацією урядовця, було питання спецшкіл.

"Тут потрібно приділити окрему увагу і фокус цьому питанню. Але, хочу сказати, що наразі я не бачу, що там відбудуться зміни. Після того як я розберуся в цьому питанні, ми допоможемо тим сцецшколам, які працюють. І далі будемо формувати політику в цьому напрямку так, щоб ми допомагали нашим дітям, які потребують окремої уваги", - поділився Федоров.

Крім того, за його словами, "було багато питань щодо вищої освіти, до об'єднання вищих навчальних закладів".

"Тут ми також будемо трансформувати наші підходи", - наголосив міністр.

Насамкінець він повідомив, що команда МОН також зазнає змін.

"Обов'язково ми будемо посилювати команду Міністерства освіти. Будуть певні зміни в цьому напрямку", - підсумував Федоров.

Про що йдеться в наказі та що змінить його скасування

Наказ Міністерства освіти й науки №1112 (від 7 серпня 2024 року) - про затвердження порядку та умов здобуття загальної середньої освіти в комунальних закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні.

Він, зокрема, визначає особливості організації очного, "змішаного" та дистанційного навчання дітей під час війни.

Згідно з документом, здобуття загальної середньої освіти в очній (денній) формі (у тому числі із застосуванням "змішаного" формату) організовується, якщо:

у закладі освіти або на відстані не більше ніж 500 метрів від нього наявні об'єкти фонду захисних споруд цивільного захисту (придатні для укриття учасників освітнього процесу та з безперешкодним доступом);

матеріально-технічна база закладу освіти є достатньою для організації очної (денної) форми навчання (у тому числі із застосуванням "змішаного" формату).

Тим часом на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей (крім їхніх тимчасово окупованих територій) таке навчання можливе за умови:

відповідного рішення ради оборони області та/або розпорядження керівника відповідної обласної військової адміністрації;

відповідного рішення педагогічної ради закладу освіти, введеного в дію наказом керівника такого закладу.

Якщо ж заклади освіти не відповідають необхідним під час війни вимогам, вони організовують здобуття загальної середньої освіти за дистанційною формою.

Тим часом харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що цей наказ МОН поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей, адже:

позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти;

змушував переселенців ходити в школи "за місцем тимчасового проживання";

вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі - коли за законом достатньо 5.

"Завтра скасують наказ, який поставив під загрозу освіту тисяч українських дітей. Тих, хто змушений був виїхати. Тих, хто рятувався від війни. Тих, хто просто хотів продовжити вчитися в українській школі - з українськими вчителями, українською мовою, з рідними однокласниками", - наголосив він у своєму Facebook.

Публікація Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)

Водночас Федоров пояснив, що ліквідація наказу МОН №1112 не скасовує дистанційне навчання.

"Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу", - повідомив він у своєму Facebook.

Посадовець додав, що якість дистанційки - пріоритет.

"Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", - зауважив міністр.

Крім того, він пояснив мету та необхідність скасування наказу МОН.

"Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. Саме через ці положення наказ №1112 буде скасовано", - розповів Федоров.

Насамкінець він нагадав, що Україна будує підземні школи та сучасні укриття - щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

"Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян", - підсумував урядовець.

Публікація Федорова (скриншот: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)