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Наказ про дистанційне навчання скасували: що зміниться для школярів

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 20:27
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Наказ про дистанційне навчання скасували: що зміниться для школярів Фото: дистанційне навчання в Україні не скасовують (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 18 липня скасували наказ №1112 про дистанційне навчання у школах. Також змінено наказ №1115 - з нього вилучено низку норм щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів щодо до навчання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти та науки (МОН).

В МОН зазначили, що зміни внесено на вимогу як народних депутатів, так і прифронтових громад. Низка положень з наказів №1112 та №1115 буде збережено та закріплено в окремому документі після консультацій у Верховній Раді.

Що зміниться зі скасуванням наказу №1112 та редагуванням наказу №1115:

  • Вимоги до наповнення дистанційних класів встановлено на рівні очних та змішаних: не менше п'яти учнів для відкриття.
  • Класи для дистанційного навчання можуть відкриватися незалежно від наявності повної лінійки паралелей в школі.
  • Діти ВПО можуть навчатися дистанційно незалежно від місця перебування.
  • Рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Які положення наказів залишаються у силі:

  • Очна та змішана форма навчання в школі дозволяється за наявності укриття в закладі освіти, або не далі, як за 500 метрів від нього.
  • Заклади на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжують працювати навіть за неможливості відкрити жоден клас. Вчителі працюють за схемою педагогічного патронажу та навчають школярів, які перебувають на ТОТ.
  • Вчитель отримує оплату за навчання конкретної дитини.
  • Діти за кордоном можуть навчатися за повною програмою в дистанційних класах, або за скороченою програмою.
  • Діти на ТОТ також можуть навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем.

"Продовжуємо працювати над подоланням викликів війни, тримаючи фокус уваги на безпеці учасників освітнього процесу", - додали у міністерстві.

Скасування наказу №1112

Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував скасування наказу про дистанційне навчання. За його словами, у наказі є маса проблем, які позбавляють можливості отримувати освіту багатьох дітей. Федоров підкреслив, що скасування наказу не означає скасування дистанційного навчання.

Цього року МОН також оновило правила дистанційного навчання. РБК-Україна писало, що зміниться для школярів вже з 1 вересня 2025 року.

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