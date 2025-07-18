Наказ про дистанційне навчання скасували: що зміниться для школярів
В Україні 18 липня скасували наказ №1112 про дистанційне навчання у школах. Також змінено наказ №1115 - з нього вилучено низку норм щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів щодо до навчання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти та науки (МОН).
В МОН зазначили, що зміни внесено на вимогу як народних депутатів, так і прифронтових громад. Низка положень з наказів №1112 та №1115 буде збережено та закріплено в окремому документі після консультацій у Верховній Раді.
Що зміниться зі скасуванням наказу №1112 та редагуванням наказу №1115:
- Вимоги до наповнення дистанційних класів встановлено на рівні очних та змішаних: не менше п'яти учнів для відкриття.
- Класи для дистанційного навчання можуть відкриватися незалежно від наявності повної лінійки паралелей в школі.
- Діти ВПО можуть навчатися дистанційно незалежно від місця перебування.
- Рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.
Які положення наказів залишаються у силі:
- Очна та змішана форма навчання в школі дозволяється за наявності укриття в закладі освіти, або не далі, як за 500 метрів від нього.
- Заклади на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжують працювати навіть за неможливості відкрити жоден клас. Вчителі працюють за схемою педагогічного патронажу та навчають школярів, які перебувають на ТОТ.
- Вчитель отримує оплату за навчання конкретної дитини.
- Діти за кордоном можуть навчатися за повною програмою в дистанційних класах, або за скороченою програмою.
- Діти на ТОТ також можуть навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем.
"Продовжуємо працювати над подоланням викликів війни, тримаючи фокус уваги на безпеці учасників освітнього процесу", - додали у міністерстві.
Скасування наказу №1112
Нагадаємо, що віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував скасування наказу про дистанційне навчання. За його словами, у наказі є маса проблем, які позбавляють можливості отримувати освіту багатьох дітей. Федоров підкреслив, що скасування наказу не означає скасування дистанційного навчання.
Цього року МОН також оновило правила дистанційного навчання. РБК-Україна писало, що зміниться для школярів вже з 1 вересня 2025 року.
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