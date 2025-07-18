Наказ про дистанційне навчання скасували: що зміниться для школярів

В Україні 18 липня скасували наказ №1112 про дистанційне навчання у школах. Також змінено наказ №1115 - з нього вилучено низку норм щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів щодо до навчання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти та науки ( МОН ).

В МОН зазначили, що зміни внесено на вимогу як народних депутатів, так і прифронтових громад. Низка положень з наказів №1112 та №1115 буде збережено та закріплено в окремому документі після консультацій у Верховній Раді.

Що зміниться зі скасуванням наказу №1112 та редагуванням наказу №1115:

Вимоги до наповнення дистанційних класів встановлено на рівні очних та змішаних: не менше п'яти учнів для відкриття.

Класи для дистанційного навчання можуть відкриватися незалежно від наявності повної лінійки паралелей в школі.

Діти ВПО можуть навчатися дистанційно незалежно від місця перебування.

Рішення не вплинуть на призупинення діяльності дистанційних шкіл.

Які положення наказів залишаються у силі:

Очна та змішана форма навчання в школі дозволяється за наявності укриття в закладі освіти, або не далі, як за 500 метрів від нього.

Заклади на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) продовжують працювати навіть за неможливості відкрити жоден клас. Вчителі працюють за схемою педагогічного патронажу та навчають школярів, які перебувають на ТОТ.

Вчитель отримує оплату за навчання конкретної дитини.

Діти за кордоном можуть навчатися за повною програмою в дистанційних класах, або за скороченою програмою.

Діти на ТОТ також можуть навчатися в дистанційному класі або за педагогічним патронажем.

"Продовжуємо працювати над подоланням викликів війни, тримаючи фокус уваги на безпеці учасників освітнього процесу", - додали у міністерстві.