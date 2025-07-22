Дистанційка по-новому? У МОН пояснили, що насправді змінилось і кого це торкнеться

Впродовж минулого шкільного року в Україні та за кордоном віддалено навчались сотні тисяч наших дітей. При цьому нещодавнє скасування наказу МОН №1112 і деяких інших норм змінило "нижню межу" для відкриття дистанційного класу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступниці міністра освіти та науки Надії Кузьмичової в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Скільки дітей навчаються дистанційно в Україні та за кордоном

"Впродовж 2024-2025 навчального року ми фіксували від 400 до 450 тисяч дітей, які навчались дистанційно (на території України, контрольованій урядом, - Ред.)", - розповіла експерт.

Вона пояснила, що ця цифра може відрізнятись через те, що дистанційна освіта залежить від безпекової ситуації.

"І до цієї цифри ми маємо додати ще 350 тисяч дітей... які перебувають за кордоном, але продовжують навчатись у наших закладах освіти", - зауважила Кузьмичова.

Чи можуть скасувати дистанційне навчання: позиція МОН

Заступниця міністра освіти й науки наголосила, що дистанційна форма освіти в Україні в жодному випадку не скасована.

"Про це ніколи не йшлося і точно не йтиметься. Це - одна з форм, за якою може здійснюватись навчання", - додала вона.

За словами Кузьмичової, діти, які перебувають за кордоном, "як і раніше мають доступ до дистанційної освіти".

"Діти, які перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), так само - залежно від безпекової ситуації - можуть навчатися у дистанційних класах. Але більш адекватна пропозиція для них - індивідуальна форма навчання із використанням також дистанційних засобів зв'язку", - повідомила фахівець.

Вона додала, що позиція Міністерства освіти й науки залишається незмінною.

"Там, де створені безпекові умови (у регіонах, які мають статус за рівнем ризику "задовільний" або помірний") і там, де відновлене очне навчання, діти, безумовно, мають бути стимульовані до того, щоб виходити навчатись очно", - пояснила представниця уряду.

Це пов'язано з тим, що "переваги очної освіти не може компенсувати будь-яка, навіть найкраща, дистанційна".

"Але там, де таких умов немає, безумовною залишається можливість навчатися у дистанційних класах", - зауважила заступниця міністра освіти й науки.

Скільки учнів потрібно, щоб відкрити дистанційний клас

Кузьмичова нагадала, що правила щодо наповнюваності дистанційних класів, які діють в Україні зараз, не є насправді новими.

"Навпаки. Скасування наказу МОН №1112 і скасування певних норм положення про дистанційну освіту повертають наші заклади до норми закону, яка застосовується відносно очних і "змішаних" класів. І вона говорить про наступне: що очний, "змішаний" клас, може бути відкритий від п'яти дітей", - пояснила вона.

За її словами, "аналогічна норма застосовується і відносно відкриття дистанційних класів".

При цьому кожна громада має:

аналізувати ситуацію, кількість дітей, наявну на території, або ж тих, хто готовий навчатись у закладі освіти;

формувати власну мережу класів - з урахуванням особливостей своєї території.

"Проте нижня межа (для відкриття дистанційного класу, - Ред.) - від п'яти дітей", - наголосила заступниця міністра.

Чому наказ МОН №1112 вирішили скасувати

Представниця уряду розповіла, що рішення про скасування наказу МОН №1112 і деяких інших норм, які "вводили більшу нижню межу", було продиктоване специфікою дистанційної освіти.

"До скасування дистанційний клас мав рахуватись від 10 дітей для сільської та селищної місцевості й від 15 дітей - для міської... Відповідно до того ж положення про дистанційну освіту, вона здійснюється не завжди й не повною мірою в синхронному форматі", - пояснила Кузьмичова.

Це, за її словами, означає, що "реальне наповнення класів у синхронному форматі, коли проводиться очний урок, дуже рідко буває стовідсотковим".

"І для того, щоб вчитель мав можливість організовувати, в тому числі групову роботу, необхідно мати не дві-три дитини, а більший учнівський контингент. Щоб можна було застосовувати різні формати роботи. І різний формат роботи - впливає на якість освіти. Тому це була логіка попередніх рішень", - поділилась спеціаліст.

Вона уточнила, що йшлося про підвищення якості дистанційної освіти "через запровадження різних форматів навчання і застосування різних підходів".

"Чому воно було скасовано? Тому що наші громади перебувають, безумовно, в різних безпекових ситуаціях. І, на жаль, впродовж 2024-2025 навчального року ситуація по деяких регіонах погіршилась", - зауважила заступниця міністра.

Отже, політичне рішення про скасування наказу МОН №1112 та зняття подібних обмежень ухвалили ще й для того, щоб:

зняти зараз зайву напругу;

пом'якшити етап трансформації мережі.

Тим часом громади повинні визначати свою мережу самі, "спираючись на мінімум п'ять дітей", але при цьому дуже добре аналізувати реальну ситуацію.