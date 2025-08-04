Образование во время войны: что изменится после отмены приказа МОН №1112

Министерство образования и науки отменило приказ №1112, но главные идеи документа остаются в образовательной политике. Речь идет об адаптации учебного процесса к условиям войны - от дистанционных классов до педагогического патронажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра образования Надежды Кузьмичевой в комментарии "Суспільному".
По ее словам, решение отменить приказ стало политической договоренностью между МОН и прифронтовыми регионами. Основная проблема - некачественная коммуникация, которая не позволила донести идеи документа до громад.
"Хотя приказ и отменили, МОН не отказывается от главных идей, которые в него были заложены", - отметила Кузьмичева.
Эти положения планируют интегрировать в другие нормативные акты до 1 сентября.
Применение различных форм обучения будет зависеть от места пребывания ребенка:
"Наша цель - чтобы ребенок в той системе образования, которая уже не является однородной, находил тот вариант, который соответствует его потребностям", - подчеркнула Кузьмичева.
Учебные заведения сами будут решать, какую форму обучения выбрать. При этом дистанционные классы должны быть отдельными, без сочетания с очными, поскольку это влияет на качество образования и нагрузку на учителя.
"Дистанционные классы должны быть отдельными. Минимум - 5 учеников, как и в очных", - добавила она.
Напомним, почти 800 тысяч украинских детей учились дистанционно в 2024-2025 учебном году - около 450 тысяч в Украине и еще 350 тысяч за рубежом. Кузьмичева отмечает, что отмена приказа МОН №1112 не означает отказ от дистанционного образования - оно остается полноценной формой обучения. Громады могут самостоятельно формировать сеть классов с учетом ситуации с безопасностью.
В Украине отменили приказ МОН №1112, который регламентировал обучение во время войны. Его действие определяло порядок получения образования в коммунальных школах, в частности очную, дистанционную и смешанную формы.
После этой новости в сети появились слухи о возможном полном отказе от дистанционного обучения.
Однако первый вице-премьер-министр Михаил Федоров объяснил: отмена приказа №1112 не означает отмену дистанционки - она остается.
18 июля в МОН подтвердили: приказ №1112 официально отменен. Также из приказа №1115 изъяли нормы о минимальном количестве учеников в дистанционных классах и требованиях к обучению ВПЛ.
В министерстве отметили, что изменения приняли по просьбе народных депутатов и прифронтовых громад.
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