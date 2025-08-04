Образование во время войны: что изменится после отмены приказа МОН №1112

Почему отменили приказ

По ее словам, решение отменить приказ стало политической договоренностью между МОН и прифронтовыми регионами. Основная проблема - некачественная коммуникация, которая не позволила донести идеи документа до громад.

"Хотя приказ и отменили, МОН не отказывается от главных идей, которые в него были заложены", - отметила Кузьмичева.

Эти положения планируют интегрировать в другие нормативные акты до 1 сентября.

Каким будет образование в зависимости от обстоятельств

Применение различных форм обучения будет зависеть от места пребывания ребенка:

прифронтовые территории - дистанционное обучение;

оккупированные территории - педагогический патронаж (индивидуальные занятия вечером, потому что днем ребенок вынужден посещать местную школу);

за рубежом - украиноведческий компонент с упрощенной программой;

безопасные территории - очное обучение.

"Наша цель - чтобы ребенок в той системе образования, которая уже не является однородной, находил тот вариант, который соответствует его потребностям", - подчеркнула Кузьмичева.

Как будут работать дистанционные классы

Учебные заведения сами будут решать, какую форму обучения выбрать. При этом дистанционные классы должны быть отдельными, без сочетания с очными, поскольку это влияет на качество образования и нагрузку на учителя.

"Дистанционные классы должны быть отдельными. Минимум - 5 учеников, как и в очных", - добавила она.