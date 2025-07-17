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Дистанційку скасують? Федоров роз'яснив заяву про наказ МОН

Україна, Четвер 17 липня 2025 12:48
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Дистанційку скасують? Федоров роз'яснив заяву про наказ МОН Фото: віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Скасування наказу №1112 не означає скасування дистанційного навчання. В умовах війни в Україні пріоритетом є безпека дітей та якість навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепремʼєр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України Михайла Федорова.

Федоров нагадав, що вчора, 16 липня, він анонсував ліквідацію наказу Міносвіти № 1112 та розповів, що відтепер разом з депутатами шукатимуть шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною.

"Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей - наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки - пріоритет", - наголосив він.

Та додав, що наразі навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує.

Чому ж скасували наказ № 1112

"Громади, депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано", - пояснив Федоров.

Водночас віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій наголосив, що наразі в Україні будують підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

"Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян", - підсумував він.

Варто додати, що дана заява Федорова пролунала на фоні новин в ЗМІ, що дистанційне навчання в Україні зникне зовсім. Саме так деякі ЗМІ та Telegram-канали трактували його заяву про скасування наказу №1112.

Зауважимо, що цього року Міністерство освіти оновило правила дистанційного навчання. РБК-Україна писало, що зміниться для школярів вже з 1 вересня 2025 року.

Раніше РБК-Україна також писало, що в Україні створять енергонезалежні школи, які зможуть працювати до 12 годин без електропостачання завдяки сонячним панелям і акумуляторам.

Ініціатива передбачає три етапи автономізації - від заміни освітлення до обладнання для позанавчальної діяльності.

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Війна Росії проти України Діти Освіта в Україні
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