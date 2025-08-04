Освіта під час війни: що зміниться після скасування наказу МОН №1112

Міністерство освіти та науки скасувало наказ №1112, але головні ідеї документа залишаються в освітній політиці. Йдеться про адаптацію навчального процесу до умов війни - від дистанційних класів до педагогічного патронажу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар заступниці міністра освіти Надії Кузьмічової в коментарі "Суспільному" .

Чому скасували наказ

За її словами, рішення скасувати наказ стало політичною домовленістю між МОН і прифронтовими регіонами. Основна проблема - неякісна комунікація, яка не дозволила донести ідеї документа до громад.

"Хоча наказ і скасували, МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені", - зазначила Кузьмічова.

Ці положення планують інтегрувати в інші нормативні акти до 1 вересня.

Якою буде освіта залежно від обставин

Застосування різних форм навчання залежатиме від місця перебування дитини:

прифронтові території - дистанційне навчання;

окуповані території - педагогічний патронаж (індивідуальні заняття ввечері, бо вдень дитина змушена відвідувати місцеву школу);

за кордоном - українознавчий компонент зі спрощеною програмою;

безпечні території - очне навчання.

"Наша мета - щоб дитина в тій системі освіти, яка вже не є однорідною, знаходила той варіант, який відповідає її потребам", - наголосила Кузьмічова.

Як працюватимуть дистанційні класи

Навчальні заклади самі вирішуватимуть, яку форму навчання обрати. При цьому дистанційні класи мають бути окремими, без поєднання з очними, оскільки це впливає на якість освіти та навантаження на вчителя.

"Дистанційні класи мають бути окремими. Мінімум - 5 учнів, як і в очних", - додала вона.