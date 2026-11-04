Демократи забирають Сенат США. Республіканці втратили Техас, Канзас і ще чотири штати
За підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали десятиліттями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.
Шість відібраних місць
До виборів республіканці мали в Сенаті 53 місця проти 47. Щоб отримати більшість, демократам потрібно було відібрати чистими чотири мандати. Вони здобули шість:
- Канзас. Пастор Адам Гамільтон переміг чинного сенатора Роджера Маршалла. Це перша з 1932 року перемога демократа на виборах до Сенату від Канзасу.
- Техас. Джеймс Таларіко переміг генпрокурора штату Кена Пакстона. Від Техасу демократа до Сенату не обирали з 1988 року. На підтримку Пакстона Ілон Маск витратив понад 212 млн доларів.
- Південна Кароліна. Енні Андрюс перемогла Дарлін Грем, сестру покійного сенатора Ліндсі Грема, яка тимчасово займала його місце. Демократи не вигравали тут вибори до Сенату з 1998 року. Андрюс стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату.
- Північна Кароліна. Колишній губернатор Рой Купер переміг ставленика Трампа Майкла Вотлі. Востаннє демократ вигравав тут вибори до Сенату у 2008 році.
- Огайо. Колишній сенатор Шеррод Браун переміг республіканця Джона Гастеда і повертається до Вашингтона через два роки після поразки.
- Айова. Демократ Джош Тюрек переміг республіканку Ешлі Гінсон. Після підрахунку 94% голосів він мав 50,7% проти 46,2%.
Свої місця демократи втримали, зокрема в Джорджії, де переобрано Джона Оссоффа, і в Нью-Гемпширі. Оссофф став першим з 1990 року сенатором-демократом від Джорджії, обраним на другий повний термін.
"П'ять слів для американського народу: допомога вже на підході", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. За його словами, американці проголосували за зміни.
Губернатори і Палата представників
Демократи відібрали в республіканців і губернаторські посади:
- Джорджія. Кейша Ланс Боттомс стане першою темношкірою жінкою-губернатором в історії США і першим губернатором-демократом штату з 1998 року.
- Техас. Джина Інохоса перемогла Грега Еббота. Вона стане першою губернаторкою-латиноамериканкою штату, де республіканці утримували цю посаду понад 30 років.
- Айова. Роб Сенд став першим губернатором-демократом штату майже за 16 років.
- Огайо. Губернаторкою обрано демократку Емі Ектон.
За даними AP, демократи також на межі перемоги в Палаті представників. Вони відібрали в республіканців понад пів десятка округів.
Напередодні голосування аналітики РБК-Україна розбирали, як результати виборів можуть змінити баланс сил у Вашингтоні та які ризики вони несуть для України. Колишній посол України у США Олег Шамшур, своєю чергою, вважає, що навіть перемога демократів не змінить політики США щодо Києва, а Україну чекають два складні роки.
Настрої виборців у день голосування свідчили не на користь Білого дому. За попередніми даними опитування CNN, роботу Трампа не схвалюють близько 60% американців, які прийшли на дільниці.