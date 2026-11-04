Демократи забирають Сенат США. Республіканці втратили Техас, Канзас і ще чотири штати

За підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали десятиліттями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press .

Шість відібраних місць

До виборів республіканці мали в Сенаті 53 місця проти 47. Щоб отримати більшість, демократам потрібно було відібрати чистими чотири мандати. Вони здобули шість:

Канзас. Пастор Адам Гамільтон переміг чинного сенатора Роджера Маршалла. Це перша з 1932 року перемога демократа на виборах до Сенату від Канзасу.

Пастор переміг чинного сенатора Роджера Маршалла. Це перемога демократа на виборах до Сенату від Канзасу. Техас. Джеймс Таларіко переміг генпрокурора штату Кена Пакстона. Від Техасу демократа до Сенату не обирали з 1988 року . На підтримку Пакстона Ілон Маск витратив понад 212 млн доларів.

переміг генпрокурора штату Кена Пакстона. Від Техасу демократа до Сенату не обирали . На підтримку Пакстона Ілон Маск витратив понад 212 млн доларів. Південна Кароліна. Енні Андрюс перемогла Дарлін Грем , сестру покійного сенатора Ліндсі Грема, яка тимчасово займала його місце. Демократи не вигравали тут вибори до Сенату з 1998 року . Андрюс стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату.

перемогла , сестру покійного сенатора Ліндсі Грема, яка тимчасово займала його місце. Демократи не вигравали тут вибори до Сенату . Андрюс стане першою жінкою, обраною до Сенату від цього штату. Північна Кароліна. Колишній губернатор Рой Купер переміг ставленика Трампа Майкла Вотлі. Востаннє демократ вигравав тут вибори до Сенату у 2008 році .

Колишній губернатор переміг ставленика Трампа Майкла Вотлі. Востаннє демократ вигравав тут вибори до Сенату . Огайо. Колишній сенатор Шеррод Браун переміг республіканця Джона Гастеда і повертається до Вашингтона через два роки після поразки.

Колишній сенатор переміг республіканця Джона Гастеда і повертається до Вашингтона через два роки після поразки. Айова. Демократ Джош Тюрек переміг республіканку Ешлі Гінсон. Після підрахунку 94% голосів він мав 50,7% проти 46,2%.

Свої місця демократи втримали, зокрема в Джорджії, де переобрано Джона Оссоффа, і в Нью-Гемпширі. Оссофф став першим з 1990 року сенатором-демократом від Джорджії, обраним на другий повний термін.

"П'ять слів для американського народу: допомога вже на підході", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. За його словами, американці проголосували за зміни.

Губернатори і Палата представників

Демократи відібрали в республіканців і губернаторські посади:

Джорджія. Кейша Ланс Боттомс стане першою темношкірою жінкою-губернатором в історії США і першим губернатором-демократом штату з 1998 року .

стане першою темношкірою жінкою-губернатором в історії США і першим губернатором-демократом штату . Техас. Джина Інохоса перемогла Грега Еббота. Вона стане першою губернаторкою-латиноамериканкою штату, де республіканці утримували цю посаду понад 30 років.

перемогла Грега Еббота. Вона стане першою губернаторкою-латиноамериканкою штату, де республіканці утримували цю посаду понад 30 років. Айова. Роб Сенд став першим губернатором-демократом штату майже за 16 років.

став першим губернатором-демократом штату майже за 16 років. Огайо. Губернаторкою обрано демократку Емі Ектон.

За даними AP, демократи також на межі перемоги в Палаті представників. Вони відібрали в республіканців понад пів десятка округів.