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Образование во время войны: что изменится после отмены приказа МОН №1112

Понедельник 04 августа 2025 17:17
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Образование во время войны: что изменится после отмены приказа МОН №1112 Фото: Дистанционное образование в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки отменило приказ №1112, но главные идеи документа остаются в образовательной политике. Речь идет об адаптации учебного процесса к условиям войны - от дистанционных классов до педагогического патронажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя министра образования Надежды Кузьмичевой в комментарии "Суспільному".

Почему отменили приказ

По ее словам, решение отменить приказ стало политической договоренностью между МОН и прифронтовыми регионами. Основная проблема - некачественная коммуникация, которая не позволила донести идеи документа до громад.

"Хотя приказ и отменили, МОН не отказывается от главных идей, которые в него были заложены", - отметила Кузьмичева.

Эти положения планируют интегрировать в другие нормативные акты до 1 сентября.

Каким будет образование в зависимости от обстоятельств

Применение различных форм обучения будет зависеть от места пребывания ребенка:

  • прифронтовые территории - дистанционное обучение;
  • оккупированные территории - педагогический патронаж (индивидуальные занятия вечером, потому что днем ребенок вынужден посещать местную школу);
  • за рубежом - украиноведческий компонент с упрощенной программой;
  • безопасные территории - очное обучение.

"Наша цель - чтобы ребенок в той системе образования, которая уже не является однородной, находил тот вариант, который соответствует его потребностям", - подчеркнула Кузьмичева.

Как будут работать дистанционные классы

Учебные заведения сами будут решать, какую форму обучения выбрать. При этом дистанционные классы должны быть отдельными, без сочетания с очными, поскольку это влияет на качество образования и нагрузку на учителя.

"Дистанционные классы должны быть отдельными. Минимум - 5 учеников, как и в очных", - добавила она.

Напомним, почти 800 тысяч украинских детей учились дистанционно в 2024-2025 учебном году - около 450 тысяч в Украине и еще 350 тысяч за рубежом. Кузьмичева отмечает, что отмена приказа МОН №1112 не означает отказ от дистанционного образования - оно остается полноценной формой обучения. Громады могут самостоятельно формировать сеть классов с учетом ситуации с безопасностью.

Отмена приказа №1112

В Украине отменили приказ МОН №1112, который регламентировал обучение во время войны. Его действие определяло порядок получения образования в коммунальных школах, в частности очную, дистанционную и смешанную формы.

После этой новости в сети появились слухи о возможном полном отказе от дистанционного обучения.

Однако первый вице-премьер-министр Михаил Федоров объяснил: отмена приказа №1112 не означает отмену дистанционки - она остается.

18 июля в МОН подтвердили: приказ №1112 официально отменен. Также из приказа №1115 изъяли нормы о минимальном количестве учеников в дистанционных классах и требованиях к обучению ВПЛ.

В министерстве отметили, что изменения приняли по просьбе народных депутатов и прифронтовых громад.

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МОН Школа Образование в Украине
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