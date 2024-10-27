Остін закликав Тегеран "не робити помилку" і не відповідати на атаку Ізраїлю

Міністр оборони США Ллойд Остін обговорив зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом суботні удари Ізраїлю по Ірану і попередив Тегеран, що йому "не слід робити помилку, відповідаючи на удари Ізраїлю", що має покласти край обміну ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Сторони також обговорили можливості використання дипломатії для зниження напруженості в регіоні, включаючи звільнення заручників і угоду про припинення вогню в Секторі Газа, а також угоду з приводу Лівану.

Відповідь Ізраїлю на іранську атаку 1 жовтня

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по цілям в Ірані у відповідь на масовану атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю на початку жовтня. Повідомлялося про серії вибухів у Тегерані та інших містах. ЦАХАЛ офіційно підтвердив інформацію про атаку, заявивши, що завдаються "точні удари" по іранських військових цілях.

Іран та Ірак закрили свій повітряний простір.

За даними ізраїльського 12 каналу, перша хвиля ізраїльських авіаударів по території Ірану була спрямована на об'єкти ракетного виробництва та протиповітряної оборони.

Через кілька годин Армія оборони Ізраїлю заявила, що завершила нічні авіаудари по іранських військових об'єктах.

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що "рішуче" засуджує напад Ізраїлю на свої військові об'єкти і що вони мають право захищатися. При цьому деякі ЗМІ повідомляли, що нібито Іран через треті країни передав, що не відповідатиме на атаку Ізраїлю.

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