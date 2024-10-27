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Остин призвал Тегеран "не совершать ошибку" и не отвечать на атаку Израиля

Воскресенье 27 октября 2024 04:18
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Остин призвал Тегеран "не совершать ошибку" и не отвечать на атаку Израиля Фото: министр обороны США Ллойд Остин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил со своим израильским коллегой Йоавом Галантом субботние удары Израиля по Ирану и предупредил Тегеран, что ему "не следует совершать ошибку, отвечая на удары Израиля", что должно положить конец обмену ударами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стороны также обсудили существующие сейчас возможности использования дипломатии для снижения напряженности в регионе, включая освобождение заложников и соглашение о прекращении огня в Секторе Газа, а также соглашение по поводу Ливана.

Ответ Израиля на иранскую атаку 1 октября

В субботу, 26 октября, Израиль нанес удар по целям в Иране в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами против Израиля в начале октября. Сообщалось о сериях взрывов в Тегеране и других городах. ЦАХАЛ официально подтвердил информацию об атаке, заявив, что наносятся "точные удары" по иранским военным целям.

Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство.

По данным, израильского 12 канала, первая волна израильских авиаударов по территории Ирана была направлена на объекты ракетного производства и противовоздушной обороны.

Спустя несколько часов Армия обороны Израиля заявила, что завершила ночные авиаудары по иранским военным объектам.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "решительно" осуждает нападение Израиля на свои военные объекты и что они вправе защищаться. При этом некоторые СМИ сообщали, что якобы Иран через третьи страны передал, что не будет отвечать на атаку Израиля.

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