Іран та Ірак закрили свій повітряний простір

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом), Ірак - до 11:00 за місцевим часом (4:00 за східним часом).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Згідно з офіційним повідомленням управління цивільної авіації Іраку, термін закриття спливає об 11:00 за місцевим часом у суботу (о 4:00 за східним часом).

Іран закрив свій повітряний простір до суботи 9:00 ранку за місцевим часом (1:30 за східним часом).

Телеканал зазначив, що приблизно в той же час, коли було завдано ударів по Тегерану, згідно з даними FlightRadar24, чотири цивільні літаки почали виліт з іранської столиці.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що атаки зазнали кілька військових баз на заході Ірану і південному заході Тегерана.

У США заявили, що не причетні до воєнної операції Ізраїлю проти цілей в Ірані.