Остін заявив про коаліцію спроможностей, яка захищатиме Україну десятиліттями

Під час засідання "Рамштайн" обговорювали потреби України на майбутні десятиліття. Йдеться про коаліцію спроможностей, яка допоможе забезпечити майбутнє країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна під час брифінгу в рамках підсумків засідання "Рамштайн".

"Ми зараз говоримо про потреби України на майбутні десятиліття, щоб давати відсіч агресії. Ми говоримо про так звану коаліцію спроможностей, щоб зробити нашу допомогу більш стабільною та забезпечити майбутнє України", - заявив міністр.

Як відзначив Остін, елементи коаліції вже сформовані, зокрема:

Естонія та Люксембург очолюватимуть коаліцію з підтримки ІТ України;

є країни, які допомагатимуть з розмінуванням;

США приєднаються до коаліції з розвитку бойової авіації, яку очолюватиме Данія.

"США також найближчим часом приєднають до декількох інших коаліцій", - додав міністр.

"Рамштайн-16"

Сьогодні, 11 жовтня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі пройде чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України. Зокрема цього ж дня очікується зустріч Ради Україна-НАТО.

Інші підсумки засідання

Сьогодні президент Володимир Зеленський порушував питання додаткових систем ППО і боєприпасів для артилерії. Штати вважають наразі це пріоритетом при наданні допомоги.

Як відзначив глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, українські воїни рішуче налаштовані на продовження контрнаступальних дій у зимовий період попри ускладнення погодних умов.