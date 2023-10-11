Не ATACMS. Остін розповів про пріоритети американської допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський говорив сьогодні про додаткові системи ППО і боєприпаси для артилерії. США вважають це пріоритетом при наданні допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.
У нього запитали, коли США передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS.
У відповідь Остін заявив, що про ATACMS сьогодні він нічого говорити не буде.
"Але ми зосереджені на тому, що Україні найбільш потрібні. Це ті речі, про які говорив сьогодні Зеленський. А він говорив про додаткові системи ППО та додаткові боєприпаси до артилерії", - сказав міністр.
За його словами, для США це перший пріоритет.
Чергове засідання у форматі "Рамштайн"
Сьогодні, 11 жовтня у Брюсселі відбулось засідання у форматі "Рамштайн". 16-та зустріч військової коаліції на підтримку України зібрала представників близько 50 країн, а у складі делегації США з'явився новий учасник.
Постійним учасником американської делегації є керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США. Вперше на переговорах "Рамштайн" у цій якості був присутній генерал Чарльз Браун. Він змінив на посаді Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня.
ATACMS для України
Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.
Нещодавно Байден сказав, що США виконали всі прохання Зеленського про постачання зброї. Таким чином він відповів на запитання журналістів про постачання ракет ATACMS.
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