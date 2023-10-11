Остин заявил о коалиции возможностей, которая будет защищать Украину десятилетиями

Во время заседания "Рамштайн" обсуждали потребности Украины на будущие десятилетия. Речь идет о коалиции возможностей, которая поможет обеспечить будущее страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина во время брифинга в рамках итогов заседания "Рамштайна".

"Мы сейчас говорим о потребностях Украины на будущие десятилетия, чтобы давать отпор агрессии. Мы говорим о так называемой коалиции возможностей, чтобы сделать нашу помощь более стабильной и обеспечить будущее Украины", - заявил министр.

Как отметил Остин, элементы коалиции уже сформированы, в частности:

Эстония и Люксембург будут возглавлять коалицию по поддержке ИТ Украины;

есть страны, которые будут помогать с разминированием;

США присоединятся к коалиции по развитию боевой авиации, которую будет возглавлять Дания.

"США также в ближайшее время присоединятся к нескольким другим коалициям", - добавил министр.

"Раммштайн-16"

Сегодня, 11 октября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча в формате Рамштайн по обороне Украины. В частности, в этот же день ожидается встреча Совета Украина-НАТО.

Остальные итоги заседания

Сегодня президент Владимир Зеленский поднимал вопросы дополнительных систем ПВО и боеприпасов для артиллерии. Штаты считают это приоритетом при оказании помощи.

Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, украинские воины решительно настроены на продолжение контрнаступательных действий в зимний период, несмотря на усложнение погодных условий.