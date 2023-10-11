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Взимку більше викликів, але Україна налаштована на просування, - генерал США

Середа 11 жовтня 2023 18:48
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Взимку більше викликів, але Україна налаштована на просування, - генерал США Фото: глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові рішуче налаштовані на продовження контрнаступальних дій у зимовий період попри ускладнення погодних умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна на брифінгу за підсумками "Рамштайну".

Брауну поставили питання, чи може погода вплинути на здатність українських військових проводити контрнаступ.

"Я розумію, що взимку є більше викликів, але Україна рішуче налаштована на просування взимку. Ми також будемо продовжувати нашу допомогу", - відповів глава Об'єднаного комітету начальників штабів США.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямку і крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників.

При цьому у Білому домі вважають, що погодні умови не заважатимуть ЗСУ продовжувати наступальні дії ще близько півтора-двох місяців.

Тим часом генерал Олександр Тарнавський заявляв, що зима не завадить українському контрнаступу, адже більшість бойових поступів зараз проходять у пішому форматі.

До того ж, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю західним ЗМІ також анонсував активні воєнні дії взимку.

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Контрнаступ ЗСУ Сполучені Штати Америки
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