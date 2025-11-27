Остаточне рішення щодо миру має вирішувати лише Україна, - глава МЗС Канади

Таким чином міністерка закордонних справ Канади відповіла на запитання про те, чи підтримає вона мир в Україні за умов втрати нею територіальної цілісності.

"Канада підтримує Україну та її територіальну цілісність, але остаточне рішення стосовно України залишається лише за Україною, зокрема й стосовно її територіальної цілісності", - заявила Ананд.

Політик додала, що мала розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою щодо перебігу мирних перемовин. Вона заявила, що Канада прагне підтримати Україну та ухвалювані нею рішення в царині верховенства права, миру, безпеки та територіальної цілісності.

"Необхідно постійно звертати увагу на вплив цих рішень на Європу й решту світу", - зазначила міністерка.

Ананд зауважила, що наступного тижня це питання активно обговорюватиметься під час зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі.