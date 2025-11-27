RU

Окончательное решение по миру должна решать только Украина, - глава МИД Канады

Фото: глава МИД Канады Анита Ананд (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Определять условия справедливого мира с Россией имеет право только Украина, за которой и должно быть окончательное решение по соглашению.

Об этом заявила глава МИД Канады Анита Ананд, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Таким образом министр иностранных дел Канады ответила на вопрос о том, поддержит ли она мир в Украине в условиях потери ею территориальной целостности.

"Канада поддерживает Украину и ее территориальную целостность, но окончательное решение по Украине остается только за Украиной, в том числе и в отношении ее территориальной целостности", - заявила Ананд.

Политик добавила, что имела разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой о ходе мирных переговоров. Она заявила, что Канада стремится поддержать Украину и принимаемые ею решения в области верховенства права, мира, безопасности и территориальной целостности.

"Необходимо постоянно обращать внимание на влияние этих решений на Европу и остальной мир", - отметила министр.

Ананд отметила, что на следующей неделе этот вопрос будет активно обсуждаться во время встречи глав МИД НАТО в Брюсселе.

Канада и мирный план США

Как мы сообщали, недавно Канада решила заняться усилением оборонного сектора и модернизацией своих вооруженных сил. В ближайшие пять лет страна направит около 82 млрд канадских долларов (примерно 58 млрд долларов США) на укрепление армии.

Относительно России, 12 ноября Канада объявила о новых санкциях. Под ограничения попали 100 танкеров "теневого флота", а также компании, которые поддерживают российскую киберинфраструктуру.

Напомним, в Женеве на днях прошли переговоры представителей Европы, США и Украины относительно мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Пока якобы удалось сократить количество пунктов с 28 до 19. Также СМИ сообщали, что из мирного плана убрали сокращение численности украинской армии и территориальные уступки агрессору. Еще из новой редакции плана изымут пункт об амнистии за содеянное во время российско-украинской войны.

Далее стоит ожидать встречи лидеров Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая запланирована на конец ноября.

