Канада ввела нові санкції проти Росії: під ударом танкери та кіберінфраструктура

Канада, Середа 12 листопада 2025 17:59
Канада ввела нові санкції проти Росії: під ударом танкери та кіберінфраструктура Фото: міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канада оголосила про нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 100 танкерів "тіньового флоту", а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

Як зазначили у відомстві, нові заходи Канади ще більше збільшують економічні витрати для Росії за її неспровоковане та невиправдане вторгнення в Україну, оскільки вони спрямовані на її енергетичні доходи та фінансові ресурси, а також погіршують її звичайний та гібридний військовий потенціал.

Санкції охоплюють 100 суден "тіньового флоту" РФ, а також 13 осіб та 11 організацій, зокрема кількох причетних до розробки та розгортання російської програми безпілотників.

У міністерстві наголосили, що Канада залишається лідером у боротьбі з військовими технологіями, на які Росія покладається у своїх зусиллях щодо отримання переваги на полі бою проти України.

Канада також вперше запровадила санкції проти організацій, що постачають кіберінфраструктуру, що використовується в російських гібридних стратегіях проти України.

Кілька російських компаній, що займаються скрапленим природним газом, також потрапили під санкції, оскільки РФ продовжує покладатися на доходи від енергетики для фінансування своєї агресивної війни проти України.

"Ці заходи є прямою відповіддю на пріоритети України та підтримують поточні зусилля G7 щодо посилення економічного тиску на Росію, щоб вона припинила війну, і загалом узгоджуються із санкціями, нещодавно оголошеними США, Європейським Союзом та Великою Британією", - зазначили у відомстві.

Санкції Канади проти РФ

Нагадаємо, у червні Канада оголосила новий пакет санкцій проти російських громадян, компаній і суден, які допомагають Кремлю обходити нафтові обмеження.

Санкції торкнулися насамперед людей з оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Канада також ввела обмеження проти суден, які допомагають Росії обходити нафтове ембарго. Мова про так званий "тіньовий флот", який транспортує енергоносії за штучно завищеними цінами.

